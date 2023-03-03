ФОТО | Игорь Николаев вышел в свет впервые после реанимации

„Премия „Виктория“ за цикл „Игорь Николаев. 15 мелодий для фортепиано“ в исполнении Екатерины Мечетиной. Номинация „Проект в области классической музыки“. Спасибо за ваш выбор, коллеги-академики“, — поделился радостной новостью и сам маэстро в Инстаграме.

Выглядит народный артист свежо и бодро. Так и не скажешь, что человек недавно из-под ножа кардиохирурга.

Напомним, о госпитализации Игоря Николаева стало известно 31 января. Тогда Telegram-канал Mash писал, что врачи подозревали у народного артиста инфаркт. Позже источник сообщил РЕН ТВ о том, что Игорь Николаев перенес операцию на сердце: артисту провели коронографию и установили стенты. При этом супруга Юлия утверждала, что муж просто почувствовал себя плохо и лег в больницу на обследование и лечение.