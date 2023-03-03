Финал детективной трилогии: смотрите трейлер „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“
Трилогия про аптекаря Мельхиора продолжает триумфальное шествие по миру и этой весной будет показана в ряде новых стран. В апреле в эстонских кинотеатрах выйдет заключительный акт трилогии – третий фильм под названием „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“. Сегодня представлены официальный постер и трейлер картины.
Завтра, 4 марта, премьера трех частей картины состоится в Португалии на кинофестивале Fantasporto. Fantasporto – большой фестиваль исторических фильмов, который ежегодно проводится в Порту с 1981 года. На премьерах в Португалии присутствуют режиссер „Аптекаря Мельхиора“ Элмо Нюганен, проживающая в Лиссабоне посол Эстонии в Португалии Мооника Касе и почетный консул Эстонии в Порту Марио Феррейра.
Дополнительная информация о премьерах трилогии на фестивале Fantasporto:
Первые два фильма про аптекаря Мельхиора также будут показаны в Бостоне, США в рамках проходящих с 3 по 5 марта Балтийских дней кино в Бостоне. В мероприятии примут участие сценарист Олле Мирме и продюсер Вейко Эскен. Этот посвященный балтийским фильмам кинофестиваль проводится с 2018 года с целью поддержания культурной коммуникации проживающей в районе Бостона балтийской общины, укрепления сотрудничества между странами и поддержания связей с родиной.
Дополнительная информация о фестивале:
Эстонская премьера третьей части средневековой детективной трилогии „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ состоится в Таллинне 10 апреля, а 14 апреля фильм выйдет в кинотеатрах по всей Эстонии.
В третьем фильме компанию уже знакомым героям в исполнении Мяртена Метсавийра, Маарьи Йоханны Мяги, Ало Кырве составят новые персонажи, которых воплотили Карл Роберт Сааремяэ, Отт Райдметс, Хеле Кырве, Андрес Мяхар и Яан Ууспыльд.
По словам режиссера Элмо Нюганена, заключительная часть кинотрилогии даст ответы на ряд вопросов, которые задавали первая и третья части: „Те, кто посмотрел прошлые части, уже знают, кто – та самая дочь палача, которая окажется в центре событий третьего фильма. Это история о тенях прошлого и любви, а также о препятствиях, вставшими перед Мельхиором, которому предстоит разгадать тайну очередного убийства“.
Сюжет
Жена Мельхиора Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения. Жизнь неизвестного молодого человека удается спасти, но тот теряет память и не знает, как оказался в незнакомом Таллинне.
Найденное на месте происшествия кольцо приводит Мельхиона на след ночного братства. Вопросы вызывает и выступавшая на ярмарке труппа. Зловещие признаки указывают на то, что опасность грозит не только оправляющемуся после покушения незнакомцу, но и выхаживающему молодого человека Мельхиору и Кетерлин.
Тем временем в город прибывает папский легат, известный как беспощадный охотник на ведьм...
Фильмы об аптекаре Мельхиоре привлекли в прошлом году в эстонские кинотеатры больше зрителей, чем какая-либо другая картина: первый фильм в кино увидели 130 000 зрителей, а вторую часть более 86 000 человек. В настоящее время фильм собирает аудиторию на платформах Telia и Elisa VOD.
Помимо Эстонии „Аптекарь Мельхиор“ в прошлом году можно было увидеть в кинотеатрах еще семи стран. Компания Amazon снимает по фильму мини-сериал, ориентированный на немецкоязычный рынок.
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на одноименной серии романов-бестселлеров. Авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книгам героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен («Имена в граните“, „1944“). За производство отвечают: Taska Film («O2“, „Фред Юсси. Красота бытия“, „Зима“, „Встреча выпускников“, „Имена в граните“, „1944“), Nafta Films («O2“, „Тайное общество Супилинна“), Apollo Film Productions («Зима“, „Фильм старика“, „Болото“) и HansaFilm («Правда и справедливость“). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор – Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам – Ян Вильюс.
В главных ролях снялись: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Карл Роберт Сааремяэ, Отт Райдметс, Хеле Кырве, Андрес Мяхар, Яан Ууспыльд.