Финал детективной трилогии: смотрите трейлер „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“

Завтра, 4 марта, премьера трех частей картины состоится в Португалии на кинофестивале Fantasporto. Fantasporto – большой фестиваль исторических фильмов, который ежегодно проводится в Порту с 1981 года. На премьерах в Португалии присутствуют режиссер „Аптекаря Мельхиора“ Элмо Нюганен, проживающая в Лиссабоне посол Эстонии в Португалии Мооника Касе и почетный консул Эстонии в Порту Марио Феррейра.

Дополнительная информация о премьерах трилогии на фестивале Fantasporto:

Первые два фильма про аптекаря Мельхиора также будут показаны в Бостоне, США в рамках проходящих с 3 по 5 марта Балтийских дней кино в Бостоне. В мероприятии примут участие сценарист Олле Мирме и продюсер Вейко Эскен. Этот посвященный балтийским фильмам кинофестиваль проводится с 2018 года с целью поддержания культурной коммуникации проживающей в районе Бостона балтийской общины, укрепления сотрудничества между странами и поддержания связей с родиной.

Дополнительная информация о фестивале:

Эстонская премьера третьей части средневековой детективной трилогии „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ состоится в Таллинне 10 апреля, а 14 апреля фильм выйдет в кинотеатрах по всей Эстонии.

В третьем фильме компанию уже знакомым героям в исполнении Мяртена Метсавийра, Маарьи Йоханны Мяги, Ало Кырве составят новые персонажи, которых воплотили Карл Роберт Сааремяэ, Отт Райдметс, Хеле Кырве, Андрес Мяхар и Яан Ууспыльд.

По словам режиссера Элмо Нюганена, заключительная часть кинотрилогии даст ответы на ряд вопросов, которые задавали первая и третья части: „Те, кто посмотрел прошлые части, уже знают, кто – та самая дочь палача, которая окажется в центре событий третьего фильма. Это история о тенях прошлого и любви, а также о препятствиях, вставшими перед Мельхиором, которому предстоит разгадать тайну очередного убийства“.

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