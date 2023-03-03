Юлия Ауг: „Не думаю, что смогу вернуться в Россию“

О выступивших против войны

„Это закономерно: даже те, кто не высказывается так громко, как высказывалась Лия Ахеджакова или Дмитрий Назаров, но не поддерживают войну, рано или поздно будут закрыты и выдавлены. Я могу ошибаться, но мне кажежтся, что сейчас на правительственном уровне идёт поиск тех, кто против. И любая запись в Интернете всё равно прочитывается, и этот момент выдавливания, исключения и закрытия ждёт всех. Поэтому я и говорю, что те люди, что остались, в невероятной опасности. И они герои“.

О конформистах

„Это их выбор. Как я к ним отношусь? Никак. Я давно никого не осуждаю и не требую никакого геройства. Люди по природе своей не герои: в основе человеческой природы лежит инстинкт самосохранения. Всё, что вне этого — не норма. Поэтому я не осуждаю людей, которые не хотят быть героями, которые стараются быть незаметными. Другое дело, как мне кажется, что в конечном итоге это никого не спасёт“.

О взаимоотношениях уехавших артистов

„Мы поддерживаем связь, отношения. Например, я ездила смотреть спектакль Серебренникова „Чёрный монах“ в Авиньон. Толя Белый узнал, что я еду — и тоже поехал. И там мы встретили огромное количество людей, которые так же приехали. Мы встречаемся с ребятами, которые уехали в Берлин, созваниваемся с Чулпан, с тем же Толей Белым. У нас даже есть какие-то мысли о совместных проектах“.

О новых условиях работы

„Даже если ты что-то делаешь на русском языке, ты должен понимать, что количество зрителей очень ограничено. И ты должен делать что-то такое, что можно сделать и привезти в разные страны: в Германию, Грузию, Эстонию. То есть это должна быть какая-то гастрольная жизнь. Или (а может, не „или“, а „и“) необходимо встраиваться в европейскую культуру, как это делает Кирилл Серебренников. Он делает спектакли не только на русском языке, но и на немецком, на английском...“

О будущем