Эстонский фильм с Уку Сувисте и Ану Саагим завоевал шесть наград на французском кинофестивале

Художественный фильм, затрагивающий проблему душевных заболеваний и тревожности, завоевал главные награды Cannes World Film Festival в следующих категориях: лучший иностранный фильм, лучший образовательный фильм, лучший фильм для смартфона, лучший философский фильм и лучший визионерский фильм. Фильм также получил главную награду на кинофестивалях в Хельсинки и Софии.

К тому же 98% фильма снято в природных местах и на территории Эстонии, что должно показать Эстонию всему миру, ка кодно из самых красивых мест на земле. В фильме снимаются также известные эстонские актеры: Ингрид Магнус, Уку Сувисте, Ану Саагим, Тоомас Урб и другие.

Фильм рассказывает историю борьбы с тревожностью и депрессией, а также надежде найти исцеление с помощью звукотерапии. Созданный в сотрудничестве с голливудскими киностудиями снят полностью в бинауральном трехмерном звуке, который должен расслабить и успокоить смотрящего, что делает его первым в своем роде, утверждают авторы фильма. Фильм можно посмотреть бесплтано онлайн.