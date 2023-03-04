Звезда „Алисы в стране чудес“ Миа Васиковска заявила о завершении карьеры

Актриса, заканчивающая работу в картине „Blueback“, съемки которой проходят в Австралии, рассказала, что после этого не намерена возвращаться в Голливуд.

33-летняя Васиковска, чья карьера началась в возрасте 17 лет, назвала причиной своего решения профессиональное выгорание. „Мне хочется заниматься в жизни более важными вещами, чем проводить большую часть своего времени в актерском трейлере, ожидая команды режиссера“, — призналась она.

Также актриса уточнила, что внешний лоск актерской профессии отличается от того, как выглядит работа артистов на самом деле. „Есть ощутимая разница между тем, что происходит на съемках в реальности и как мы это воспринимаем через экран“, — заявила звезда.