К Дню рождения Шерлока Холмса: 10 киноляпов любимого сериала

Электросиновая лампа

Этот ляп тянет на 100 баллов. Оказывается, в викторианскую эпоху керосиновые лампы уже работали от сети – мисс Стоунер гордо демонстрирует зрителям белый витой шнур. По всем правилам тогдашнего этикета, шнур пропущен под платьем мисс и тянется за ней по полу.

Куда ушел покойник?

Вот убитый Дреббер лежит на полу в заброшенном доме, где и положено ему лежать. Однако, вскоре ему захотелось подышать свежим воздухом (или у него обострилась клаустрофобия) и он перелёг на улицу. Посмотрите – под ним вдруг оказались тротуарные плиты, между которыми пробивается трава.

Легкий путь не для нас!

Не трудно заметить, что стена вокруг усадьбы Милвертона чуть выше человеческого роста. Однако, как мы уже знаем, Ватсон не искал лёгких путей. Он нашёл самое высокое место... и только тогда с лёгким сердцем полез вверх.

Холмс тоже в долгу не остался и для штурма нашёл ещё более непростую стену, о которой даже Ватсон не догадывался.

Агата Бэрримор

Холмс так и не узнал, что горничная Агата состоит на службе не только в усадьбе Милвертона, но и в Баскервиль-холле под именем Элизы Бэрримор.

И уж ни один Холмс не мог догадаться, что в параллельной вселенной (в сериале с Игорем Петренко и Андреем Паниным) наша старая знакомая и вовсе оказалась королевой!

Странные следы

После того, как Ватсон имел неосторожность наступить левой ногой во что-то белое, за ним тянется цепочка следов по самому левому краю коридора.

Но когда Ватсон начинает вытирать следы, характер и траектория отпечатков уже совсем другие. Дорожка пролегает прямо по середине коридора, да и следы там уже, похоже, не только левые.

Пуленепробиваемый халат

После того, как леди Хаксли всадила три пули в грудь Милвертона, он повернулся, чтобы показать нам, что в нём нет ни дырочки, и за халат можно не переживать.

Доверчивый Холмс

Внимание! Вот так выглядит ведомость, которую изучал Милвертон перед смертью, и которая была унесена леди Хаксли.

Вот она чуть ближе.