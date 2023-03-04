Берлинский кинофестиваль 2023: в фокусе Украина

Восточный фронт

Документальная лента Евгения Титаренко и Виталия Манского стала шокирующим откровением для фестивальной публики. Первые же кадры фильма заставляют зрителя ужаснуться, приковывая его внимание к экрану. Небольшой автомобиль мчит с передовой в ближайший госпиталь. По пути двое врачей пытаются выходить тяжелораненого. У одного из них на каске зафиксирована камера, благодаря которой зритель может видеть происходящее „глазами“ участников событий. „Потерпи, потерпи, не отключайся, ещё немного осталось“ - уговаривает молодой доктор крепкого мужчину, обессиленно лежащего на носилках. „Впереди „прыг-прыг“», предупреждает водитель о лежачем полицейском на дороге. Девушка-врач быстро и ловко перевязывает сломанную руку раненого, когда её коллега обнаруживает у мужчины осколочное ранение в шею. Автомобиль останавливается у входа в госпиталь, где раненого уже ожидает бригада реаниматологов. Отворив дверь, врачи наблюдают процесс экстренной реанимации – миниатюрная девушка неистово „качает“ раненому сердце, молодой доктор подаёт кислород. „Ну что у вас?!“ - доносится тревожный вопрос с больничного крыльца. „Двухсотый! В дороге был трёхсотым“, отвечает военврач, продолжая из последних сил пытаться вдохнуть жизнь в синее безжизненное тело, ещё несколько минут назад принадлежавшее бойцу ВСУ.