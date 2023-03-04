Берлинский кинофестиваль 2023: в фокусе Украина
Традиционной кульминацией кинематографической зимы стал Берлинский Международный кинофестиваль. Самый политизированный киносмотр „большой фестивальной тройки“ в 73-й раз предложил киноманам и профессионалам отрасли ознакомиться с новинками индустрии, поговорить о животрепещущем. Одной из сквозных тем кинофорума стала война в Украине. Страну в этом году на фестивале представила многочисленная делегация, члены которой показали свои игровые и документальные работы в нескольких параллельных конкурсах. Также в программе Берлинале были показаны документальные ленты о российско-украинской войне, созданные кинематографистами других стран.
Восточный фронт
Документальная лента Евгения Титаренко и Виталия Манского стала шокирующим откровением для фестивальной публики. Первые же кадры фильма заставляют зрителя ужаснуться, приковывая его внимание к экрану. Небольшой автомобиль мчит с передовой в ближайший госпиталь. По пути двое врачей пытаются выходить тяжелораненого. У одного из них на каске зафиксирована камера, благодаря которой зритель может видеть происходящее „глазами“ участников событий. „Потерпи, потерпи, не отключайся, ещё немного осталось“ - уговаривает молодой доктор крепкого мужчину, обессиленно лежащего на носилках. „Впереди „прыг-прыг“», предупреждает водитель о лежачем полицейском на дороге. Девушка-врач быстро и ловко перевязывает сломанную руку раненого, когда её коллега обнаруживает у мужчины осколочное ранение в шею. Автомобиль останавливается у входа в госпиталь, где раненого уже ожидает бригада реаниматологов. Отворив дверь, врачи наблюдают процесс экстренной реанимации – миниатюрная девушка неистово „качает“ раненому сердце, молодой доктор подаёт кислород. „Ну что у вас?!“ - доносится тревожный вопрос с больничного крыльца. „Двухсотый! В дороге был трёхсотым“, отвечает военврач, продолжая из последних сил пытаться вдохнуть жизнь в синее безжизненное тело, ещё несколько минут назад принадлежавшее бойцу ВСУ.
Евгений Титаренко с начала войны служит госпитальером на украинском фронте. Раздав своим побратимам камеры и прикрепив „всевидящее око“ к собственной каске, Титаренко снимает жёсткую, безжалостную правду о войне. Без тени романтизма и пафоса, молодой режиссёр проходит благородный путь спасения чужих жизней, ежедневно подвергая себя смертельной опасности. Тяжело дыша, он вновь и вновь выносит с поля боя раненых, помогая сохранить десятки жизней. Вместе с госпитальерами зритель попадает под обстрел снайпера, падает от взорвавшейся рядом гранаты, вязнет в непроходимом болоте. Вонючая грязь налипает на глаза, запекшаяся кровь жжёт кожу, запах кирзовых сапог мешает дышать. Откровенные эпизоды войны перемежаются в картине с мирными разговорами простых парней, в которых с трудом угадываются те самые герои, вытаскивающие раненых с поля боя. Апофеозом в середине фильма становятся виды разрушенного Харькова. Из окна машины, медленно проезжающей по Салтовке, зрителю открывается ужасающая картина полуразрушенных домов, с чёрными пустыми глазницами окон, простреленных ракетами. Контрапунктом людской трагедии становится эпизод, в котором стадо коров увязает в трясине. Несчастные животные не в силах противостоять природе. Жалобно мыча, они спокойно принимают свою судьбу.
Мы не погаснем
Ещё одну пронзительную документальную ленту из Украины показала на фестивале самобытный режиссёр Алиса Коваленко. Трепетная история о пятерых подростках разворачивается на Луганщине, искалеченной восьмилетней военной эскалацией. Лера, Лиза, Андрей, Илья и Руслан – талантливые ребята, чьё детство изуродовано обстрелами, бомбёжками, экономической блокадой. Преодолевая страх, разрушенный быт и пессимизм родных, они мечтают о большом будущем и верят в себя. Задумчивый Илья помышляет об актёрской профессии, непоседа Андрей – страстный фанат Илона Маска – стремится быть инженером, а трогательный Руслан пишет рэп-альбом, с хлёсткими, откровенными текстами: „Умирая в этом гетто, без просвета, в море дыма шахт, убегаю, задыхаясь, в горизонт, в никуда… Тут война, тут тоска – никому ничего не сказать…“.
Начав наблюдать за своими героями ещё в 2019-м, Коваленко прошла вместе с ребятами непростой путь взросления в экстремальных условиях. Полномасштабное военное вторжение вооружённых сил России решило драматургию финала ленты - на экране лишь титры, повествующие о нынешнем положении героев. Лере и Лизе удалось уехать в Европу. Одна из подруг поступила в художественную школу, другая готовит собственную фотовыставку. Андрей поступил в Киевский университет. А вот Илье пришлось расстаться с мечтами об искусстве и пойти работать в полицию. И он, и Руслан остались заложниками на оккупированной территории и сегодня связи с ребятами нет. Там живёт и родня Андрея. Разрывающее душу кинематографическое высказывание Алисы Коваленко сделано в точной живой манере без прикрас и ложного задора, но с той подлинной энергией молодости, которая способна сворачивать горы в буквальном смысле слова – кульминацией истории героев становится восхождение на вершину в Гималаях.
В Украине
Польские документалисты Пётр Паулус и Томаш Вольски предложили зрителям сторонний взгляд на войну в соседнем государстве, жители которого в самом начале бомбардировок нашли своё спасение на польско-украинской границе. На экране одно из восточно-украинских КПП.
- Вы гражданин Украины? - Да. - Ваш паспорт, будь ласка. Водитель протягивает документы. - Скажіть „паляниця“. - „Паляниця“. - „Укрзалiзниця“. - „Укрзалiзниця“. - Щасливої дороги!
Столь нехитрым способом украинские военные пытаются отсечь шпионов, идентифицируя своих по орфоэпическим нюансам. Фронтовые окопы и мирное село разделяет небольшая лесополоса. Жители окрестных деревень, найдя на дороге подбитый русский танк, с удовольствием фотографируются на его фоне. На городской площади благотворительные организации раздают продуктовую гуманитарную помощь оставшимся семьям. А в это время в лесу боевая группа уже готовится выйти в очередное наступление…
Супердержава
Звезда Голливуда Шон Пенн тоже не остался в стороне от темы российско-украинской войны. На фестивале состоялась гала-премьера его документальной ленты, съёмки которой начались в Киеве накануне российского вторжения. Приехав в украинскую столицу снять интервью с Владимиром Зеленским, Пенн наблюдает бомбардировку Киева в феврале 2022 года. Сидя в бомбоубежище, беседуя с различными людьми в кафе, американец пытается понять причины происходящего, то и дело задаваясь вопросом: „Как помочь Украине?“. Покинув Киев весной, Пенн вновь вернётся в Киев, чтобы побеседовать с президентом страны о свершающейся истории и подарить бывшему коллеге один из своих „Оскаров“.
Ты меня любишь?
Череду документальных картин о войне оттенила игровая полнометражная лента украинского режиссёра Тони Ноябрёвой, повествующая о юности последнего советского поколения накануне развала СССР. Развод родителей, первая любовь, первый опыт самостоятельной жизни, первые шаги в профессии и первые разочарования. Череда актов инициации молодой киевлянки разворачивается на фоне стремительного умирания коммунистического строя, а в воздухе уже веет революцией…
Погрузив зрителя в атмосферу 1990-го года, режиссёр пытается нащупать первопричину страшных событий, происходящих в современной Украине, в том самом времени, когда республика, входящая в состав Советского Союза, погрузилась в жёсткий экономический коллапс, готовясь вот-вот отправиться в самостоятельное плавание. Однако, политическая подоплёка выступает лишь зловещим контрапунктом к главной теме взросления яркой независимой девушки, прототипом которой выступает то ли сама режиссёр, то ли зарождающаяся, независимая, молодая страна.
Интервью с режиссёрами Украины – Евгением Титаренко, Алисой Коваленко, Антониной Ноябрёвой, а также с мастером документального кино Виталием Манским, читайте в наших последующих публикациях.
Мария Безрук, Берлин