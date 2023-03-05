„Гинекологическая патология“: Собчак прошлась по Охлобыстину, сравнившего русскую женщину с грибницей

Охлобыстин на этот раз выступал как многодетный отец и рассуждал, что логично, о семье и ролях женщины и мужчины. „Женщины все время обновляются, это необходимо, чтобы они были готовы к деторождению. Им природа дала больше, чем мужику. Он — на короткие дистанции: быстрый удар, схватил, мамонт, бежать, есть. А у женщины — нет. Она, как грибница, вокруг себя распространяет жизнь“, — заявил актёр.

Эти рассуждения высмеяла Ксения Собчак. Она также посетовала на то, что в видео не было ничего сказано про необходимость полового воспитания подростков. „Понимаю, что слава Курехина с его „Ленином — грибом“ никому не дает покоя, но здесь это звучит как гинекологическая патология. Также детям напомнили, что семья как матрешка: рожать надо, чем больше, тем лучше. Это и есть будущее России. О пользе контрацептивов и заморозке эмбрионов ни слова“, — высказалась Собчак.