Закатившего скандал на борту пропагандиста Красовского сняли с рейса(9)
Не так давно пропагандист Антон Красовский, „прославившийся“ после призывов топить и сжигать украинских детей вернулся в эфир RT, а следственный комитет РФ не нашёл в его речах ничего криминального. На радостях Красовский, вероятно, почувствовал себя слишком уверенно, за что и поплатился.
Пропагандиста сняли с рейса Москва — Ташкент за оскорбление пассажиров. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источник в Шереметьево. Сам Красовский написал в своем Telegram-канале, что такое с ним случилось впервые, проклял весь „Аэрофлот“ и, разумеется, пожелал ему смерти.
По данным Baza, перед вылетом Красовский громко разговаривал по телефону, другие пассажиры попросили его делать это тише. После этого пропагандист „устроил истерику“, стал кричать и оскорблять людей, из-за чего пришлось экстренно сажать самолет и снять его с рейса.
Источники заявили, что с Красовским провели профилактическую беседу, его не задерживали.