Закатившего скандал на борту пропагандиста Красовского сняли с рейса

Не так давно пропагандист Антон Красовский, „прославившийся“ после призывов топить и сжигать украинских детей вернулся в эфир RT, а следственный комитет РФ не нашёл в его речах ничего криминального. На радостях Красовский, вероятно, почувствовал себя слишком уверенно, за что и поплатился.