Верка Сердючка все же выступит в Таллинне! Названа новая дата концерта

Концерт Верки Сердючки в Таллинне пройдет 19 мая. Больше информации можно узнать здесь.

Как ранее писали организаторы, обменивать билеты нет необходимости - все билеты будут действительны на новую дату. Если новая дата вам не подходит, то вы можете сдать билет прислав запрос с данными на info@piletilevi.ee до 20-го марта включительно.

„У Андрея Данилко (Верка Сердючка), на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель. В связи с этим, менеджмент артиста, по предписанию врачей, сдвигает Европейский тур на два месяца вперед“, - объяснили организаторы перенос концерта.