05.03.2023, 16:10
Михаил Боярский признался, что поглупел(1)
ФОТО: Youtube
Актёр Михаил Боярский рассказал в беседе с mk.ru о том, как себя чувствует после перенесенного коронавируса.
Боярский признался, что восстановление проходит сложно. По словам артиста, после болезни он стал „намного глупее“ и менее подвижным. „Постковидный синдром — это чудовищное состояние, очень неприятное. Он у меня до сих пор не прошел“, — объяснил актер.
Боярский был госпитализирован с коронавирусом 14 июля 2021 года . Спустя неделю его выписали.
Артист также рассказал, что ему продолжают поступать предложения по работе, но он отказывается. На данный момент Боярский предпочитает проводить время с семьей и внуками.