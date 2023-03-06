Маша Распутина призывает расстреливать и вешать неугодных

Полузабытые российские звёзды наконец уловили новый тренд: хочешь, чтобы тебя вспомнили — выступи с каким-нибудь людоедским заявлением. На этот раз отличилась Маша Распутина, которая достаточно давно прославилась угрозой „завою, залаю, кого-нибудь съем“. И это время пришло.