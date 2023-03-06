06.03.2023, 09:28
Маша Распутина призывает расстреливать и вешать неугодных(4)
ФОТО: Youtube
Полузабытые российские звёзды наконец уловили новый тренд: хочешь, чтобы тебя вспомнили — выступи с каким-нибудь людоедским заявлением. На этот раз отличилась Маша Распутина, которая достаточно давно прославилась угрозой „завою, залаю, кого-нибудь съем“. И это время пришло.
„Всех предателей, всех негодяев, всех чужаков, которые купировали нашу страну, те, которые предали за деньги... Всех — на виселицу! Вот всех — расстрелять и на виселицу! Это мое заявление!“ — высказалась Распутина.
Она убеждена, что нельзя спокойно относится к такому поведению знаменитостей, которые приобрели славу и достаток в России, но уехали жить за границу.
Почему её не отпустили в Гималаи?