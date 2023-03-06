Джоан Роулинг захейтили ее же фанаты за то, что она не разбирается в „Гарри Поттере“

Все история произошла около 20 лет назад, когда она работала над частью „Гарри Поттер и Кубок Огня“. В чат она зашла ради любопытства, выбрав имя, которое точно ее не выдаст. По словам Джоан Роулинг, на нее практически сразу накинулись и потребовали выйти из обсуждения, потому что она „идиотка, которая ничего не смыслит в „Гарри Поттере“».