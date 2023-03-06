Звездный урожай! Смотрите, как много голосов набрали на выборах местные знаменитости и попал ли кто-то в Рийгикогу(2)
На прошедших в воскресенье выборах в Рийгикогу баллотировалось также большое число деятелей культуры и развлекательной сферы. Сколько голосов они получили и удалось ли кому-то из них попасть в парламент?
После подсчета голосов в парламент прошли певица Луиза Рыйвас (жена бывшего премьера Таави Рыйваса), в прошлом певец, а ныне авиационный эксперт Тоомас Уйбо, продюсер и менеджер Кадри Тали, а также участник реалити на канале TV3 Хендрик Террас.
Смотрите, кто получил сколько голосов:
режиссер и сценарист Ильмар Рааг (Parempoolsed) – 1130 голосов
актер Андрус Ваарик (СДП) – 319 голосов
комик Александр Попов (СДП) – 380 голосов
звезда реалити Хендрик Террас (Eesti 200) – 771 голос (прошел в Рийгикогу)
актер Тыну Оя (СДП) – 328 голосов
музыкант Тоомас Уйбо (Эстония 200) – 2420 голосов (прошел в Рийгикогу)
режиссер и писательница Кадри Кыусаар (СДП) – 452 голоса
актер Николай Бенцлер (Эстония 200) – 421 голос
музыкант Йорма Пуусааг (Parempoolsed) – 53 голоса
актер Райво Тамм(Isamaa) – 1692 голоса
продюсер и сценарист Кристиан Таска (Isamaa) – 37 голосов
музыкант Микк Тарго (Isamaa) – 76 голосов
музыкант Харди Волмер (SDE) – 266 голосов
тележурналист Свен Сойвер (Центристская партия) – 262 голоса
музыкант и участник „Евровидения“ Рауль-Стиг Ряста (Эстония 200) – 1142 голоса
музыкант Сийри Сисаск (Эстония 200) – 998 голосов
актер Михкель Тикерпалу (Эстония 200) – 236 голосов
актер Владас Радвилавичюс (независимый кандидат) – 816 голосов
организатор мероприятий и фестивалей Паап Успенский (Эстония 200) – 415 голосов
актер и музыкант Юллар Сааремяэ (Isamaa) – 2026 голосов
музыкант Анзори Барклая (Эстония 200) – 233 голоса
певица Луиза Рыйвас (Партия реформ) – 2938 голосов (прошла в Рийгикогу)
музыкант и диджей Каарель Козе (Parempoolsed) – 426 голосов
музыкант и дирижер Кадри Тали (Эстония 200) – 2089 голосов (прошла в Рийгикогу)
поэт и писатель Маргус Коннула ака Contra (Зеленые Эстонии) – 231 голос
дизайнер Оксана Тандит (Партия реформ) – 349 голосов