Шоубиз
06.03.2023, 13:05

Звездный урожай! Смотрите, как много голосов набрали на выборах местные знаменитости и попал ли кто-то в Рийгикогу

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ФОТО: Delfi kollaaž

На прошедших в воскресенье выборах в Рийгикогу баллотировалось также большое число деятелей культуры и развлекательной сферы. Сколько голосов они получили и удалось ли кому-то из них попасть в парламент?

После подсчета голосов в парламент прошли певица Луиза Рыйвас (жена бывшего премьера Таави Рыйваса), в прошлом певец, а ныне авиационный эксперт Тоомас Уйбо, продюсер и менеджер Кадри Тали, а также участник реалити на канале TV3 Хендрик Террас.

Смотрите, кто получил сколько голосов:

  • режиссер и сценарист Ильмар Рааг (Parempoolsed) – 1130 голосов

  • актер Андрус Ваарик (СДП) – 319 голосов

  • комик Александр Попов (СДП) – 380 голосов

  • звезда реалити Хендрик Террас (Eesti 200) – 771 голос (прошел в Рийгикогу)

  • актер Тыну Оя (СДП) – 328 голосов

  • музыкант Тоомас Уйбо (Эстония 200) – 2420 голосов (прошел в Рийгикогу)

  • режиссер и писательница Кадри Кыусаар (СДП) – 452 голоса

  • актер Николай Бенцлер (Эстония 200) – 421 голос

  • музыкант Йорма Пуусааг (Parempoolsed) – 53 голоса

  • актер Райво Тамм(Isamaa) – 1692 голоса

  • продюсер и сценарист Кристиан Таска (Isamaa) – 37 голосов

  • музыкант Микк Тарго (Isamaa) – 76 голосов

  • музыкант Харди Волмер (SDE) – 266 голосов

  • тележурналист Свен Сойвер (Центристская партия) – 262 голоса

  • музыкант и участник „Евровидения“ Рауль-Стиг Ряста (Эстония 200) – 1142 голоса

  • музыкант Сийри Сисаск (Эстония 200) – 998 голосов

  • актер Михкель Тикерпалу (Эстония 200) – 236 голосов

  • актер Владас Радвилавичюс (независимый кандидат) – 816 голосов

  • организатор мероприятий и фестивалей Паап Успенский (Эстония 200) – 415 голосов

  • актер и музыкант Юллар Сааремяэ (Isamaa) – 2026 голосов

  • музыкант Анзори Барклая (Эстония 200) – 233 голоса

  • певица Луиза Рыйвас (Партия реформ) – 2938 голосов (прошла в Рийгикогу)

  • музыкант и диджей Каарель Козе (Parempoolsed) – 426 голосов

  • музыкант и дирижер Кадри Тали (Эстония 200) – 2089 голосов (прошла в Рийгикогу)

  • поэт и писатель Маргус Коннула ака Contra (Зеленые Эстонии) – 231 голос

  • дизайнер Оксана Тандит (Партия реформ) – 349 голосов

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