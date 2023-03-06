Пугачева вернется в Россию через 5 лет, но замок уже продала: мнение продюсера

Дворцов сообщил, что первая попытка продажи замка сорвалась: „Тогда покупателем дома выступал известный бизнесмен, имя не буду называть. Он уже внес залог за замок, но попросил скидку — Пугачева не уступила, так и разошлисьв. — Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок 1 млрд рублей“. По сегодняшнему курсу это около 12,5 млн евро.

Но поклонники Пугачёвой, уверен продюсер, ещё дождутся свою любимицу: „В Израиль она перебралась ради детей, которым хочет спокойной жизни и максимального комфорта. У меня есть информация, что Алла Борисовна вернется в Россию через пять лет. Более того, Пугачева еще споет. На свое 75-летие она готовит творческий сюрприз для всех нас“.