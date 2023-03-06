Самый одинокий человек Эстонии? Один кандидат получил на выборах всего лишь один голос

Самых худший результат этих выборов - у кандидата под номером 280. Всего один голос набрал 57-летний предприниматель и ландшафтный дизайнер Куллар Луби, баллотировавшийся от „Зеленых Эстонии“ в Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа.

Возможно, причина заключается в недостаточном взаимодействии с избирателями. Даже на страничке „Зеленых“ в Facebook на агитационных материалах рядом с именем и номером мужчины вместо фото красуется гриб.

Во всяком случае, желаем господину Луби не расстраиваться и надеемся, что у него все хорошо, несмотря на неудовлетворительный результат.

Кроме того, в анти-топе выборов пять членов партии Parempoolsed, которые набрали менее 10 голосов.

5 марта в Эстонии завершились выборы в парламент. Убедительную победу на них одержала Партия реформ (31% голосов). Теперь эту партию в парламенте представят 37 депутатов (из 101).