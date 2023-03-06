Налетай, подешевело: стремительно беднеющий Милохин снизил свои гонорары в три раза(1)
Совсем недавно звёздный тиктокер признался, что потратил за границей почти все накопленные в России средства. Похоже, дела у Дани идут совсем плохо, вследствие чего он готов брать за концерты меньшую сумму, — предполагает „СтарХит“.
Даня Милохин недавно сетовал на отсутствие доходов. Все накопленные средства он промотал за границей: сначала в США, теперь в Дубае. По всей видимости, блогер был востребован только на родине, а в других странах о нем мало кто знает. Чтобы хоть как-то подзаработать, звезда Сети в три раза снизил цену на выступления.
Требования в бытовом райдере также вполне приземленные: фруктовые нарезки, чипсы, сэндвичи, пюре с котлетами, глазированные сырки, сырная тарелка и... доширак с курицей.
Кроме того, в гримерной комнате должны быть махровые полотенца, кисти для макияжа, фен, гелиевые шары и игрушка „Единорог“. Команда Милохина готова вылететь эконом-классом, но требуется размещение в отеле не ниже четырехзвездочного уровня. Плюс суточные $70, охрана и смартфон с хорошим Интернетом.
Сам концерт при таком раскладе обойдётся даже в 12,5 тыс. евро.