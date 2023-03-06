Налетай, подешевело: стремительно беднеющий Милохин снизил свои гонорары в три раза

Даня Милохин недавно сетовал на отсутствие доходов. Все накопленные средства он промотал за границей: сначала в США, теперь в Дубае. По всей видимости, блогер был востребован только на родине, а в других странах о нем мало кто знает. Чтобы хоть как-то подзаработать, звезда Сети в три раза снизил цену на выступления.