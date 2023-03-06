ФОТО | Жаркие танцы, алые розы и боксерские перчатки наготове. Смотрите, как гуляли политики после выборов

Если на вечеринке Партии реформ, получившей в итоге 37 мест в Рийгикогу, было ощутимо приподнятое настроение, то гости других праздников были более сдержанны. Все же неудовлетворительные результаты не помещали политикам отправиться в пляс, опрокинуть пару бокальчиков с однопартийцами или же надеть боксерские перчатки - главное, чтобы не пришлось пускать их в дело.

Партийная вечеринка реформистов прошла в отеле Radisson Collection, а соцдемы собрались следить за выборами у них под боком - в том же здании в Reval Café. EKRE закатил праздник в отеле Hilton, а партийная вечеринка центристов прошла в ресторане Nero при отеле Tallink Express.

Isamaa уютно устроилась в трактире Kochi Aidad, а члены Эстонии 200 веселились в ресторане Kärbes на Теллискиви. „Зеленые выбрали для праздника „Полярную сову“ в Старом городе, а Parempoolsed собрались в салоне Biblioteq.