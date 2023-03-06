Эксперт рассказала, почему женщина может не достигать оргазма

Если женщине регулярно не удается достичь оргазма, худшее, что она может предпринять, — это имитировать его. Лучше всего не скрывать происходящее от партнера, а попробовать вместе разобраться, что происходит.

Возможные причины того, почему „неба в алмазах“ все еще не видать, назвала инструктор по интимной гимнастике и тренер по массажу внутренних органов в технике „Наули“ Анастасия Сибирская.

1. Религиозные и культурные установки

В большинстве религий половая связь между мужчиной и женщиной, которые не состоят в браке, считается грехом. А уж если отношения официальные, подразумевается, что секс должен происходить исключительно в целях деторождения, но никак не удовольствия ради. Женщины, воспитанные в религиозной семье, впитывают с детства соответствующие установки и просто не разрешают себе получать удовольствие. Или чувствуют, что делают что-то неправильное, если на безымянном кольце еще нет пальца (а беременность возможна, что тоже пугает).

Иногда дело даже не в религии, а в том, что тема секса в семье была табуирована: он считался чем-то позорным, что портит репутацию девочки и подвергает ее самым разным рискам.

2. Травмирующий опыт

Если от религиозных установок избавиться еще можно, то сексуальное насилие, пережитое когда-то, задвинуть на задворки своего сознания куда сложнее. Даже свидетельство насилия отражается на восприятии секса. Чтобы проработать эту травму, стоит обратиться к сексологу.

3. Первый неудачный раз

Нужно сказать, что первый секс, который редко у кого бывает идеальным, действительно врезается в память. И очень важно то, как тогда вел себя партнер — заботился ли он о желаниях женщины, помогал ли ей раскрепоститься, а также то, какой была обстановка и что было после близости. Если поведение мужчины было грубым или это был секс на одну ночь с не слишком приятными ощущениями, то эти воспоминания могут в дальнейшем мешать получению оргазмов.