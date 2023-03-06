Эксперт рассказала, почему женщина может не достигать оргазма
Женский оргазм устроен сложнее мужского — и влияют на него самые различные факторы. Именно поэтому, по статистике, почти 50% женщин не достигают пика во время секса, — сообщает Psyhologies.
Если женщине регулярно не удается достичь оргазма, худшее, что она может предпринять, — это имитировать его. Лучше всего не скрывать происходящее от партнера, а попробовать вместе разобраться, что происходит.
Возможные причины того, почему „неба в алмазах“ все еще не видать, назвала инструктор по интимной гимнастике и тренер по массажу внутренних органов в технике „Наули“ Анастасия Сибирская.
1. Религиозные и культурные установки
В большинстве религий половая связь между мужчиной и женщиной, которые не состоят в браке, считается грехом. А уж если отношения официальные, подразумевается, что секс должен происходить исключительно в целях деторождения, но никак не удовольствия ради. Женщины, воспитанные в религиозной семье, впитывают с детства соответствующие установки и просто не разрешают себе получать удовольствие. Или чувствуют, что делают что-то неправильное, если на безымянном кольце еще нет пальца (а беременность возможна, что тоже пугает).
Иногда дело даже не в религии, а в том, что тема секса в семье была табуирована: он считался чем-то позорным, что портит репутацию девочки и подвергает ее самым разным рискам.
2. Травмирующий опыт
Если от религиозных установок избавиться еще можно, то сексуальное насилие, пережитое когда-то, задвинуть на задворки своего сознания куда сложнее. Даже свидетельство насилия отражается на восприятии секса. Чтобы проработать эту травму, стоит обратиться к сексологу.
3. Первый неудачный раз
Нужно сказать, что первый секс, который редко у кого бывает идеальным, действительно врезается в память. И очень важно то, как тогда вел себя партнер — заботился ли он о желаниях женщины, помогал ли ей раскрепоститься, а также то, какой была обстановка и что было после близости. Если поведение мужчины было грубым или это был секс на одну ночь с не слишком приятными ощущениями, то эти воспоминания могут в дальнейшем мешать получению оргазмов.
В таком случае важно проговорить этот момент со своим партнером, объяснив ему, что именно вам не нравится в близости, — возможно, у вас возникают какие-то досадные „флешбэки“.
4. Низкая самооценка
Невозможно расслабиться и отдаться ощущениям, когда без конца думаешь о том, как ты выглядишь, что несколько килограммов тебя портят, волосы не уложены и на подбородке вскочил прыщик. Такая зацикленность на своей внешности характерна для женщин с низкой самооценкой, которые страдают от самых разных комплексов, поэтому они считают, что их изъяны критически важны и для партнера.
Важно вспомнить, указывал ли кто-то из партнеров на какие-либо недостатки, или все это ваши фантазии. Если что-то действительно очень сильно смущает вас в своей внешности, существуют косметологи, диетологи, фитнес-инструкторы, стоматологи, парикмахеры и, наконец, пластические хирурги.
5. Стресс
Ничто так не портит секс, как стресс и постоянные размышления о том, что сегодня пошло не так, сколько денег осталось до зарплаты и почему начальник с утра был особенно саркастичен. Согласитесь, крайне сложно достичь оргазма, если вы находитесь в стрессе и тревоге. К слову, так же негативно на близость влияет и усталость. Вы не выспались, все ваши мысли заняты заботами по дому и ребенком, а на работе горят дедлайны, неудивительно, что полностью раскрепоститься и отдаться ощущениям не удается.
Лучший совет в таком случае: взять небольшую паузу, принять ванну, погулять или устроить романтический вечер, чтобы отвлечься от рутины и быта.