Танцевальный Рай празднует свой 14 день рождения и Международный женский день. Будет жарко!(2)
В пятницу, 10 марта, Bongo Takso представляет и Music Factory приглашает в загадочный клуб Vatican (Пярнуское шоссе, 3) на долгожданную вечеринку – Танцевальный Pай. В этот раз повод особый - 14-ый день рождения и 8 марта!
В эту ночь каждый гость станет участником сразу двух особенных событий. Любимая вечеринка отмечает свой 14-ый день рождения и самый красивый и нежный праздник в году – Международный женский день.
Гостей ждет вечеринка на двух этажах, на двух сценах и двух танцполах. Лучшую русскую музыку играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.
Всю ночь для вас экстравагантное модерн-кабаре EMPIRE SHOW, а также обворожительные танцовщицы гоу-гоу добавят эйфории вечеру.
Праздничный торт, сюрпризы, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, воздушные шары, специальные декорации, лавина красоты и эмоций – все это атмосфера фееричного праздника в честь дня рождения и женского дня.
Больше информации на www.trai.ee
Двери рая открываются в 23:00. Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в кассах Piletilevi.
NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда. Вход через Cafe Opera (павильон в Таммсааре парке).