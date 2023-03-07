Танцевальный Рай празднует свой 14 день рождения и Международный женский день. Будет жарко!

В эту ночь каждый гость станет участником сразу двух особенных событий. Любимая вечеринка отмечает свой 14-ый день рождения и самый красивый и нежный праздник в году – Международный женский день.

Гостей ждет вечеринка на двух этажах, на двух сценах и двух танцполах. Лучшую русскую музыку играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.

Всю ночь для вас экстравагантное модерн-кабаре EMPIRE SHOW, а также обворожительные танцовщицы гоу-гоу добавят эйфории вечеру.

Праздничный торт, сюрпризы, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, воздушные шары, специальные декорации, лавина красоты и эмоций – все это атмосфера фееричного праздника в честь дня рождения и женского дня.

Больше информации на www.trai.ee

Двери рая открываются в 23:00. Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в кассах Piletilevi.

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда. Вход через Cafe Opera (павильон в Таммсааре парке).