Лии Ахеджаковой после отстранения от спектаклей прислали 15 тысяч писем поддержки

„Дорогие друзья! Спасибо большое за письма, которые вы последние три недели присылаете для Лии Ахеджаковой. Мы поражены количеством этих писем. Нам пришло больше 15 000 писем любви, поддержки, участия! Все письма мы распечатали и передали Лии Меджидовне. Она совершенно счастлива и благодарит каждого из вас!“, — написал режиссер.

В начале февраля 2023 года Лия Ахеджакова сообщила, что руководство московского театра „Современник“ решило убрать из репертуара спектакль „Игра в джин“, в котором она играла одну из главных ролей. Она также рассказала, что ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что спектакль сняли из-за „гневных писем“ в адрес актрисы. До сих пор ни самих писем никто не видел, ни даже неясно, в каком количестве они якобы существуют.