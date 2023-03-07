КВН продолжает поиски нового ведущего — новые кандидаты удивили зрителей

Отсняты три игры — и себя показали зрителям три ведущих. Начал сезон уже опытный Валдис Пельш, а дальше начались неожиданности.

Вторую игру провёл Александр Олешко, который, кажется, может вести любую программу, где надо быть милым для всех.

Выбор ведущего третьей игры также стал сюрпризом — Тимур Батрутдинов. А Олешко и Пельш ушли в жюри.

Учитывая такую ротацию, можно предположить, что рано или поздно в роли ведущих КВН попробуют себя Алла Михеева и даже Константин Эрнст. Кстати, и в составе жюри появилось необычное пополнение — руководитель оркестра „Фонограф-Симфо-Джаз“ Сергей Жилин, известный телезрителям в первую очередь по шоу „Голос“.