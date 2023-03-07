Музыканты театра Градского со скандалом ушли от нового руководителя — Алексея Рыбникова

„Со дня открытия театра мы были вместе: репетировали, выступали, тусовались, устраивали „зеленые“ концерты, ездили в поездки, вместе провожали в последний путь нашего наставника. С приходом нового руководства во главе с Алексеем Рыбниковым все изменилось. А некоторое время назад, за нашей спиной был объявлен конкурс в оркестр на живые места. То есть всю струнную группу (10 человек) заменили, даже не поставив в известность о новых творческих планах“, — говорится в заявлении.

Музыканты отметили, что новое руководство театра не стало лично сообщать о замене. Артисты также утверждают, что после увольнения их оставили без надбавок. „Инспектор оркестра, назначенный Рыбниковым, стал вызывать нас накануне вечером на работу, хотя никаких репетиций не было запланировано. Делалось это для того, чтобы поставить нам прогулы и вынудить уволиться“, — рассказали они.

С ответом выступил заместитель Рыбникова Михаил Кацнельсон. По его словам, претензии к музыкантам состояли в том, что они лично присутствовали не на всех выступлениях, находя в таких случаях замены себе — и порой доходило до замены 60% состава. При этом деньги музыканты получали в полном объёме, а своим „дублёрам“ отдавали малую часть. Кацнельсон назвал это воровством, но не остановился на этом и начал предъявлять ещё и творческие претензии, назвав их игру „безобразной“, а их самих „лабухами“ и „халтурщиками“. Теперь, по словам продюсера, „в оркестр поступили очень хорошие музыканты“.

На это отреагировала поэтесса Маргарита Пушкина, ехидно сделав вывод, что „при Александре Борисовиче музыканты были плохие, непрофессиональные лабухи-халтурщики, а сам Градский ничего не понимал в оркестрах и оркестрантах“. Другие возмущённые поклонники „классического“ состава труппы подмечают некоторое противоречие между столь нелестными оценками и фактом, который также озвучил Кацнельсон: „Они все ушли на свою основную работу, где лежат их трудовые книжки, большинство в Кремлевский оркестр“. „Получается и в Кремлевском оркестре ничего в музыке не понимают, раз их там держат?“ — интересуются зрители.