20.07.2023, 07:20
Сердце уже начало умирать. Как врачи спасли жизнь известного эстонского телеведущего(3)
Телеведущий Кристьян Йыэкалда, прежде чем набраться смелости вызвать скорую помощь, мучился от боли несколько дней. Когда он наконец добрался до больницы, его сердце уже начало умирать. Eesti Ekspress подробно рассказывает, как врачи спасали его жизнь.
26 сентября прошлого года ведущий Кристьян Йыэкалда проснулся у себя дома в Виймси около 7:30 утра. Было ощущение, что горло словно что-то сдавливает. Кристьян, который только что отпраздновал свой 52-й день рождения, попытался не обращать на это внимания. За месяц он уже привык к этой „сдавленности“.