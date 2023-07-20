Сердце уже начало умирать. Как врачи спасли жизнь известного эстонского телеведущего

26 сентября прошлого года ведущий Кристьян Йыэкалда проснулся у себя дома в Виймси около 7:30 утра. Было ощущение, что горло словно что-то сдавливает. Кристьян, который только что отпраздновал свой 52-й день рождения, попытался не обращать на это внимания. За месяц он уже привык к этой „сдавленности“.