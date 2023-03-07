Блогера Лерчек может ждать тюрьма за неуплату налогов. В ходе обыска нашли 10 паспортов РФ, один - США, слитки золота высшей пробы

В роскошном особняке Лерчека в Подмосковье стоимостью в 125 миллионов рублей провели обыск. В ходе следственного действия, которое длилось несколько часов, правоохранители обнаружили: 10 паспортов РФ, один США, а также… восемь килограммов чистого золота 999-й пробы.

Как сообщают журналисты, на блогера и ее мужа Артема Чекалина уже завели уголовное дело. Их обвиняют в уклонении от налогов на 300 миллионов рублей. Супругам грозит до трех лет лишения свободы.

„По данным столичного Следственного комитета, Лерчек с 2020 по 2022 годы заработала на фитнес-марафонах больше 150 миллионов рублей. И должна была перейти с упрощенной на общую систему налогообложения. Но благополучно забила“, — сообщил источник, отмечая, что уклоняться от закона 30-летней блогеру помогали близкие.

По версии следствия, звезда Сети пользовалась упрощенной схемой оплаты налогов на протяжении двух лет, несмотря на то что ее заработок значительно превысил сумму лимита доходов. К слову, второй дом Чекалиных (настоящая фамилия Лерчека — Прим. „СтарХит“), который находится на стадии строительства, обошелся им в миллиард.

После допроса Лерчек предъявили обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а ее мужу Артему — по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов). Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

Проверка проводилась и в отношении родственников Лерчека. Предполагается, что члены семьи помогли блогерше в проведении махинаций.

Ситуацию прокомментировала в личном Telegram-канале Екатерина Мизулина. „А ведь я предупреждала, что так будет. Блогеры тоже должны платить налоги, как и все другие граждане. Уклонение от уплаты налогов — это преступление“, — написала глава Лиги безопасного Интернета.