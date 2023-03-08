Иосиф Пригожин считает, что помирить Украину и Россию сможет Пугачева

„У Аллы Борисовны, к примеру, песня была: „Живи спокойно, страна, я у тебя одна“. В рамках этого заявления Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским“, — отметил Пригожин.

По его мнению, Примадонна могла бы собрать артистов России и Украины и инициировать переговоры между двумя странами, при этом не представляя интересы ни одной из сторон переговоров. Вместе с этим Пригожин раскритиковал Пугачеву за отъезд из России и ее критические высказывания.