08.03.2023, 09:48
Иосиф Пригожин считает, что помирить Украину и Россию сможет Пугачева(11)
ФОТО: Youtube
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью news.ru предположил, что Алла Пугачева могла бы инициировать переговоры между Россией и Украиной.
„У Аллы Борисовны, к примеру, песня была: „Живи спокойно, страна, я у тебя одна“. В рамках этого заявления Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским“, — отметил Пригожин.
По его мнению, Примадонна могла бы собрать артистов России и Украины и инициировать переговоры между двумя странами, при этом не представляя интересы ни одной из сторон переговоров. Вместе с этим Пригожин раскритиковал Пугачеву за отъезд из России и ее критические высказывания.