08.03.2023, 11:33
Джордж Клуни может вернуться к роли Бэтмена
ФОТО: | REUTERS
Ведущие подкаста The Weekly Planet сообщили, что актер Джордж Клуни может сыграть в фильме „Флэш“.
Один из ведущих рассказал, что Клуни, предположительно, появится в проекте в роли Бэтмена. Ранее вышел первый трейлер „Флэша“, в котором Эзра Миллер вернулся к роли Барри Аллена (Флэша), а Майкл Китон и Бен Аффлек предстали в роли Бэтменов. В трейлере также показаны кадры из фильма „Человек из стали“ 2013 года с Генри Кавиллом в роли Супермена.
Согласно сюжету предстоящего фильма „Флэш“, главный герой намерен использовать свои силы, чтобы изменить временную шкалу и спасти свою мать, убитую годами ранее. Однако изменение временной шкалы меняет ситуацию к худшему.