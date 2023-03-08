Джордж Клуни может вернуться к роли Бэтмена

Один из ведущих рассказал, что Клуни, предположительно, появится в проекте в роли Бэтмена. Ранее вышел первый трейлер „Флэша“, в котором Эзра Миллер вернулся к роли Барри Аллена (Флэша), а Майкл Китон и Бен Аффлек предстали в роли Бэтменов. В трейлере также показаны кадры из фильма „Человек из стали“ 2013 года с Генри Кавиллом в роли Супермена.