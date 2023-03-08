Группа „Город 312“ заявила о приостановке концертной деятельности
Группа „Город 312“ приостановила свою концертную деятельность. Об этом сообщили представители коллектива в соцсети VK.
Причиной приостановки выступлений стали проблемы со здоровьем солистки группы Светланы Назаренко. Состояние звезды ухудшилось после перенесенного коронавируса. Долгое время артистка не могла сделать паузу и уделить внимание себе. Отмечается, из-за плотного рабочего графика организм певицы „потребовал особого внимания“.
На данный момент Назаренко находится в творческом отпуске. Артистка занимается восстановлением здоровья и отдыхом. Также врачи посоветовали звезде соблюдать „цифровой детокс“ — на некоторое время не пользоваться гаджетами и не заходить в соцсети.
„Группа же не сбавляет обороты и пишет на студии новый материал“, — заявили представители коллектива.