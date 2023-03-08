Историк моды Васильев раскрыл тайну личной жизни Надежды Бабкиной

По словам историка моды, его соведущая ушла на другой канал, где вместе с Владом Лисовцом будет вести новую передачу — „Модный vs Народный“. В возвращение звезды на Первый канал коллеги не верят. Васильева уверен, Бабкиной предложили более высокий гонорар и артистка согласилась.

„Но ее трудно заменить, она очень любима публикой. Это тот самый случай, когда незаменимые есть. Мы любим ее, но я понимаю, что у нее большие траты“, — комментирует он уход 72-летней Надежды Георгиевны.

64-летний искусствовед считает, Надежде Бабкиной сейчас нужны внушительные суммы, ведь расходов у основательницы ансамбля „Русская песня“ немало. Разоткровенничавшись с журналистами, Васильев проговорился, что исполнительница давно ушла от супруга и уже нашла нового избранника. По его мнению, мужчина тоже требует финансовых вливаний: „Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Она же давно рассталась с мужем“.

Доподлинно неизвестно, кто стал молодым возлюбленным Надежды Бабкиной, однако в Сети ходили слухи, что им может быть Сергей Рябов — заместитель руководителя в ее театре. Поговаривают, пара много времени проводит вместе. Якобы это послужило причиной внезапно вспыхнувшей искры.