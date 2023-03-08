Три желания в сексе, которые мужчины стесняются озвучить

Он хочет, чтобы вы его направляли

Это особенно важно, если вы только начали интимную жизнь с новым партнером. Он не может залезть вам в голову и в принципе плохо знаком с вашими привычками и особенностями физиологии. Многие женщины уверены, что опытный мужчина должен сам догадаться, как подвести их к пику. В реальности никакой опыт не поможет мужчине, ведь каждая женщина уникальна в своих сексуальных потребностях и без вашей помощи у него просто ничего не получится — вы не сможете получать удовольствие в полной мере. Не бойтесь его направлять.

Он хочет больше спонтанности

Да, мужчины часто мечтают о том, чтобы женщина буквально затащила их в темный уголок где-то в совсем неподходящем месте и заставила заняться любовью. К слову, не каждый мужчина готов к таким приключениям, однако такое желание говорит о том, что вашей сексуальной жизни не хватает остроты, а для этого необязательно рисковать, можно начать с освоения новых поз или же с покупки игрушки. Главное, чтобы были согласны обе стороны.

Он бы хотел обсуждать с вами все свои фантазии

Не все мужчины готовы обсуждать свои интимные желания. К слову, иногда это и хорошо, так как у каждого человека есть возбуждающие стимуляторы, которые могут просто напугать вторую половинку. Однако важно помнить, что в постели есть одно основное правило — процесс не должен доставлять дискомфорт никому из участников, а все остальное — на ваше усмотрение. Сделайте так, чтобы ваш мужчина перестал чувствовать себя неуверенно и смог, наконец, поделиться интимными переживаниями.