Деми Мур переехала к Брюсу Уиллису и его жене

„Деми переехала, и она не уедет до самого конца“, — рассказал источник издания.

Деми собирается помогать Эмме ухаживать за 67-летним Брюсом, состояние которого все ухудшается. Ранее бывшие супруги уже объединялись. Во время пандемийной изоляции Уиллис жил не с женой, а вместе с Деми и тремя их дочерьми.

Весной 2022 года у артиста диагностировали афазию, болезнь начала прогрессировать. Теперь врачи поставили ему диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD).

„К сожалению, проблемы с общением лишь один из симптомов болезни, с которой борется Брюс“, — написала его супруга в соцсетях.