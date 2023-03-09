Автор хитов Алсу, Витаса и Аниты Цой Аркадий Хоралов попал в больницу с нервным срывом

„Он может стать бомжом. Аркашу выгоняют из квартиры. Двадцать лет назад он купил у известного банкира квартиру в Москве. Деньги выплатил, а банкира посадили“, — объяснила Лолита. По словам артистки, после многочисленных судов за недвижимость кредиторы могут выселить Хоралова.

Сам композитор сейчас находится в больнице с нервным срывом. „В ноябре 2022 года Московский городской суд отказал мне в апелляционной жалобе. Кроме того, во второй кассационный суд общей юрисдикции была подана кассационная жалоба, в принятии которой мне тоже отказали“, — рассказал он. По словам Хоралова, Лолита и Лев Лещенко помогают его семье.