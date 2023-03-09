Алла Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем

В Израиле 73-летняя артистка ведет насыщенную светскую жизнь — Пугачева то и дело посещает концерты звездных коллег. Так, недавно она побывала на выступлении близкой подруги Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве.

„Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала, не поддержать ее?! Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает. Шикарный совершенно концерт был. Мы получили огромное удовольствие. Если я получаю внимание от людей, которые мне приятны, то, конечно, пойду. Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава Богу!“ — разоткровенничалась исполнительница.

А буквально на днях Алла Борисовна по старой доброй традиции „разрешила весну“. Для этого певица связалась с поклонниками из Москвы по видеосвязи и поблагодарила их за внимание.

„Привет всем, кто любит и помнит этот праздник! Спасибо, что вы соблюдаете эту традицию. Меня это делает счастливой и даже несколько беззаботной в этот день. Мы разрешим весну, но главное, чтобы мы оставались добрыми, честными, порядочными. Итак: весну… разрешаем!“ — расчувствовалась она.

В свое время Пугачева рассказывала, откуда взялся этот обычай, которому уже не один десяток лет.

„Этот праздник, первое воскресенье весны, я просто сама себе придумала. Откуда желтые цветы? Я их придумала себе в 18 лет. Приезжала в центр, шла по улице Горького, а до этого копила деньги, чтобы купить желтые цветы. Я шла с ними и самому хмурому человеку, кто мне встречался, просто дарила цветочек. Мне приятно было видеть, как лицо преображалось у этого человека. Многие подумали, что я вообще люблю желтые цветы. Нет, я люблю бледно-бледно-розовые и беленькие. Но желтые… раз в году приносят мне их домой, только желтые“, — делилась она.