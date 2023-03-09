ВИДЕО | Рэпер Птаха попал под обстрел в Украине. Или это был пиар?

Сегодня выяснилось, что рэпер не пострадал иуже отправился в Москву. Сам артист пока не дал комментариев по этому поводу.

Новость в инстаграм-аккаунте rapnewspro собрала очень неоднозначные комментарии: от „незачем ездить“ (в переводе на русский литературный язык) до „кому он нужен“. А учитывая, что именно сейчас Птаха „раскручивает“ получивший наконец прокатное удостоверение фильм „Брат-3“ (который не имеет никакого отношения к дилогии Балабанова), военное „приключение“ некоторыми воспринимается как дополнительный инфоповод и постановка.