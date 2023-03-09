Концерты „Бразильская серенада. Босанова“ отменяются из-за болезни пианиста

Сдать билеты необходимо до 1 апреля! Возврату подлежат билеты на концерты, запланированные на 29 марта в Пярнуском концертном доме, 30 марта в концертном зале „Эстония“, 31 марта в концертном зале „Ванемуйне“ и 1 апреля в Йыхвиском концертном доме.

Возврат денег за билеты, приобретенные в формате PDF в билетной кассе, будет произведен автоматически.

Билеты на бумажных носителях, выданные в пунктах продажи Piletilevi, можно сдать в кассы концертных залов или отправить копию/фотографию билета по электронной почте: tagasiost@concert.ee.

Приобретенные в Piletimaailm электронные билеты или копию/фото бумажных билетов просим отправить по электронной почте: pilet.pkm@concert.ee (Пярнуский концертный зал), pilet.vkm@concert.ee (концертный зал „Ванемуйне“), pilet.jkm@concert.ee (концертный дом Йыхви), указав данные получателя возврата: имя и фамилию, номер счета.

Билеты, купленные через Piletimaailm, можно также сдать в кассы

концертных залов.

Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства!