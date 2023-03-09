Шоубиз
09.03.2023, 16:00

ВИДЕО | Надел на себя целую кровать! Томми Кэш затмил всех звезд на Парижской неделе моды своим необычным нарядом

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Tommy Cash
Tommy Cash
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

Скандальный эстонский рэпер Томми Кэш не боится выделяться среди толпы, поэтому все уже привыкли видеть его в разного рода экстравагантных образах, находящихся на грани разумного. Кэш продолжает держать марку и недавно появился на неделе моды в Париже, надев на себя целую кровать с одеялом и подушкой.

На показ бренда Y/Project Томми Кэш пришел в пижаме, закутанный в одеяло и с подушками за головой - в общем, на нем была надета целая кровать, если можно так выразиться. Сидя на первом ряду, рэпер привлекал к себе всеобщее внимание и даже затмил собой зарубежных звезд, как например, звездную пару музыкантов Tyga и Аврил Лавин.

Кэш выложил в своем Instagram видео, на котором видно, как он сидит в первом ряду показа, а кроме костюма кровати у него были с собой маска для лица и кусочки огурца для глаз. „Простите, что опоздал - я проспал“, - подписал рэпер видео, которое стало вирусным.

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