ВИДЕО | Надел на себя целую кровать! Томми Кэш затмил всех звезд на Парижской неделе моды своим необычным нарядом

На показ бренда Y/Project Томми Кэш пришел в пижаме, закутанный в одеяло и с подушками за головой - в общем, на нем была надета целая кровать, если можно так выразиться. Сидя на первом ряду, рэпер привлекал к себе всеобщее внимание и даже затмил собой зарубежных звезд, как например, звездную пару музыкантов Tyga и Аврил Лавин.