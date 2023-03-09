ВИДЕО | Надел на себя целую кровать! Томми Кэш затмил всех звезд на Парижской неделе моды своим необычным нарядом(1)
Скандальный эстонский рэпер Томми Кэш не боится выделяться среди толпы, поэтому все уже привыкли видеть его в разного рода экстравагантных образах, находящихся на грани разумного. Кэш продолжает держать марку и недавно появился на неделе моды в Париже, надев на себя целую кровать с одеялом и подушкой.
На показ бренда Y/Project Томми Кэш пришел в пижаме, закутанный в одеяло и с подушками за головой - в общем, на нем была надета целая кровать, если можно так выразиться. Сидя на первом ряду, рэпер привлекал к себе всеобщее внимание и даже затмил собой зарубежных звезд, как например, звездную пару музыкантов Tyga и Аврил Лавин.
Кэш выложил в своем Instagram видео, на котором видно, как он сидит в первом ряду показа, а кроме костюма кровати у него были с собой маска для лица и кусочки огурца для глаз. „Простите, что опоздал - я проспал“, - подписал рэпер видео, которое стало вирусным.