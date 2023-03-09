ВИДЕО | Поздравил мужчину с Международным женским днем? Интервью Юри Ратаса развеселило народ

Тралла начал интервью с того, что задал Ратасу вопрос в лоб: появлялась ли у политика перед выборами мысль, что Центристская партия может получить самый худший результат с 1995 года. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Ратас решил привлечь внимание к тому, что на дворе было 8 марта.

„Начну со следующего: поздравляю с Международным женским днем“, - сказал Ратас, на что ведущий быстро парировал: „Спасибо, и вам того же“. Ратас же пояснил: „Я это желал не вам, в телезрительницам“.

Такое начало интервью рассмешило не только телезрителей, но и пользователей соцсетей, которые написали, что не могут перестать смеяться. Кто-то также отметил, что сложилось впечатление, что Ратаса смутил вопрос ведущего, поэтому он и выпалил поздравление, не подумав.