Михаила Шаца задержали на Бали

8 Марта Шац должен был давать концерт недалеко от Денпасара. Источники разошлись во мнениях, когда произошло задержание — до концерта или прямо во время него. Также некоторые добавили, что арестованы организаторы концерта, а Михаилу грозит депортация.

Всё оказалось не настолько серьёзно, однако концерт пришлось отменить, а Шац спокойно и без конвоя улетел в Тель-Авив. Организаторы сорванного выступления уверяют, что с документами всё было в порядке и обещают зрителям разобраться с ситуацией, а пока же возвращают деньги за билеты.