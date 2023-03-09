„Обстрел“, под который попал Птаха на Донбассе, оказался инсценировкой

По словам Марины Евстифеевой, Птаха и музыкант „Андрей 3022“ решили „потроллить украинских звёзд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из под контроля“.

Появилось и продолжение видео. После таинственного падения телефона рэпер снова его поднимает и показывает, что он с другом — на пустом полигоне, никакого боя нет, а гениальная инсценировка — мол, демонстрация принципов работы ЦИПСО.

В итоге расстроились по разным причинам чуть ли не все: поклонники рэпера, успевшие испугаться за его жизнь, чувствуют себя обманутыми. Противники, обрадовавшиеся было его гибели или хотя бы ранению, просто разочарованы. Пропагандисты совсем приуныли, так как невольно распространили обман.