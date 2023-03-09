„Обстрел“, под который попал Птаха на Донбассе, оказался инсценировкой
Не зря мы предположили, что тревожное видео, где российский рэпер Птаха, будучи на Донбассе, роняет телефон, после чего теряется связь, оказалось постановочным. Или розыгрышем, как назвала это PR-директор исполнителя.
По словам Марины Евстифеевой, Птаха и музыкант „Андрей 3022“ решили „потроллить украинских звёзд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из под контроля“.
Появилось и продолжение видео. После таинственного падения телефона рэпер снова его поднимает и показывает, что он с другом — на пустом полигоне, никакого боя нет, а гениальная инсценировка — мол, демонстрация принципов работы ЦИПСО.
В итоге расстроились по разным причинам чуть ли не все: поклонники рэпера, успевшие испугаться за его жизнь, чувствуют себя обманутыми. Противники, обрадовавшиеся было его гибели или хотя бы ранению, просто разочарованы. Пропагандисты совсем приуныли, так как невольно распространили обман.
Неловко получилось.