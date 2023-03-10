10.03.2023, 09:21
„Как нам стареть?“ Кира Найтли вступилась за раскритикованную Мадонну(1)
ФОТО: | Supplied by Capital Pictures
Актриса Кира Найтли в интервью Harper прокомментировала скандал на „Грэмми“ из-за фото певицы Мадонны.
„Перемены — это всегда сложно. Нас учат, что это плохо. Нас учат, что мы не хотим ходить с седыми волосами“, — поделилась звезда. Найтли утверждает, что изменения во внешности Мадонны общество считает неправильными, однако критикует естественное старение женщин.
„Как мы должны стареть в культурном пространстве? Хелен Миррен стареет самым сенсационным образом. Она потрясающая во всех отношениях“, — говорит Найтли.
64-летнюю Мадонну раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой после того, как в сети появилось фото певицы с премии „Грэмми“ со „слишком перетянутым лицом“.