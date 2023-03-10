„Как нам стареть?“ Кира Найтли вступилась за раскритикованную Мадонну

„Перемены — это всегда сложно. Нас учат, что это плохо. Нас учат, что мы не хотим ходить с седыми волосами“, — поделилась звезда. Найтли утверждает, что изменения во внешности Мадонны общество считает неправильными, однако критикует естественное старение женщин.