Шоубиз
10.03.2023, 09:21

„Как нам стареть?“ Кира Найтли вступилась за раскритикованную Мадонну

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Official Secrets (2019)
Official Secrets (2019)
ФОТО: CAP/SFS | Supplied by Capital Pictures

Актриса Кира Найтли в интервью Harper прокомментировала скандал на „Грэмми“ из-за фото певицы Мадонны.

„Перемены — это всегда сложно. Нас учат, что это плохо. Нас учат, что мы не хотим ходить с седыми волосами“, — поделилась звезда. Найтли утверждает, что изменения во внешности Мадонны общество считает неправильными, однако критикует естественное старение женщин.

„Как мы должны стареть в культурном пространстве? Хелен Миррен стареет самым сенсационным образом. Она потрясающая во всех отношениях“, — говорит Найтли.

64-летнюю Мадонну раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой после того, как в сети появилось фото певицы с премии „Грэмми“ со „слишком перетянутым лицом“.

65th GRAMMY Awards - Show

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