Американская киноакадемия снова отказалась показать обращение Зеленского на церемонии вручения премии „Оскар“

По данным издания, с просьбой показать обращение Зеленского к организаторам церемонии обратился агент холдинга WME Майк Симпсон. Он представляет режиссера Аарона Кауфмана, который вместе с актером Шоном Пенном работал над фильмом об украинском лидере „Суперсила“.

Американская киноакадемия отказалась комментировать эти сообщения. В офисе Зеленского не сообщали, что президент хотел бы выступить на церемонии.

За последний год на фоне российского вторжения в Украину обращения Владимира Зеленского показали на Каннском, Венецианском и Берлинском кинофестивалях, церемониях вручения кинопремии „Золотой глобус“ и музыкальных наград „Грэмми“.

В 2022 году президент Украины не выступал на церемонии вручения Американской киноакадемии, несмотря на многочисленные призывы к организаторам дать ему такую возможность. Среди прочих об этом просила актриса Эми Шумер, которая вела „Оскар“ в прошлом году.

Международная федерация футбола (ФИФА) также отказалась предоставить Зеленскому возможность выступить с „посланием о мире во всем мире“ перед финалом чемпионата мира по футболу, проходившего в Катаре в 2022 году.