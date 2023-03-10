ВИДЕО | „Мы научим тебя с*ка родину любить“. Земфира выпустила песню „PODNHA“ о своем „иноагентстве“

В тексте песни рефреном повторяется фраза „Мы научим тебя сука родину любить“ (авторская орфография и пунктуация):

Это первый трек Земфиры с октября 2022 года, когда вышел мини-альбом „Земфира от Луки“ с четырьмя песнями: „II“, „Время не щадит“, „Апероль“, „Мой друг“.