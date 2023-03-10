10.03.2023, 10:39
ВИДЕО | „Мы научим тебя с*ка родину любить“. Земфира выпустила песню „PODNHA“ о своем „иноагентстве“(7)
В ночь на 10 марта вышла новая песня Земфиры под названием „PODNHA“. Видео, опубликованное на ютьюб-канале певицы, начинается с дисклеймера об „иноагентстве“, прочитанного Ренатой Литвиновой. Министерство юстиции РФ объявило Земфиру „иностранным агентом“ 10 февраля 2023 года, пишет „Медуза“.
В тексте песни рефреном повторяется фраза „Мы научим тебя сука родину любить“ (авторская орфография и пунктуация):
мы научим тебя сука родину любить
уважать ее безумие и старость
мы научим тебя сука родину любить
улетая в пропасть чувствовать радость
Это первый трек Земфиры с октября 2022 года, когда вышел мини-альбом „Земфира от Луки“ с четырьмя песнями: „II“, „Время не щадит“, „Апероль“, „Мой друг“.