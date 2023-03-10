„Я отложила камеру и стала штурмовиком“. Режиссер Алиса Коваленко: плен, кино и бои на передовой

В жизни мальчишек и девчонок из станицы Луганской области война, обитающая буквально за соседним леском, привычная часть пейзажа — что-то разбомбили, где-то вдалеке бухает, по сельским лужам мчатся машины цвета хаки... В 2019-м „сбегать к сепарам“ - не страшнее, чем подраться с соседской бандой хулиганов. В общем, скука и бесперспективность — „жопа мира“, как честно признаются сами юные обитатели станицы, копаясь в полуразвалившемся советском мопеде или наворачивая очередной спелый арбуз.

Типичное для этих краев шахтерское дело — бессмысленное ковыряние отбойником в земной коре — никак не прельщает парней и девушек, у которых в телефоне — весь мир. Киев, Львов, Лондон, Америка, да что там - сам покоритель Вселенной Илон Маск в пределах одной кнопки. Надо только загореться мечтой — и ты там, по ту сторону мерцающего экрана. И судьба поворачивается лицом к пятерым подросткам из станицы и близлежащего городка — их приглашают к участию в социальной программе украинского спортивного журналиста Валентина Щербачева — побороться за отправку в экспедицию на Гималаи…