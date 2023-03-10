Шоубиз
10.03.2023, 12:30

„Я отложила камеру и стала штурмовиком“. Режиссер Алиса Коваленко: плен, кино и бои на передовой

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ФОТО: Delfi.lv

В 2014 году хрупкая студентка Алиса Коваленко отправилась с камерой на восток Украины, где попала в плен к сепаратистам, о чем рассказала в фильме „Алиса в стране войны“. С тех пор она стала мамой и сняла еще две картины. Весной прошлого года Алиса отложила камеру и пошла воевать — в ряды штурмовиков. Сейчас взяла перерыв, чтобы дать рождение фильму, снятому до 24 февраля - „Мы не погаснем“. Картина о том, как сбываются юношеские мечты, получила приз фестиваля Artdocfest/Riga, пишет Delfi.lv.

В жизни мальчишек и девчонок из станицы Луганской области война, обитающая буквально за соседним леском, привычная часть пейзажа — что-то разбомбили, где-то вдалеке бухает, по сельским лужам мчатся машины цвета хаки... В 2019-м „сбегать к сепарам“ - не страшнее, чем подраться с соседской бандой хулиганов. В общем, скука и бесперспективность — „жопа мира“, как честно признаются сами юные обитатели станицы, копаясь в полуразвалившемся советском мопеде или наворачивая очередной спелый арбуз.

Типичное для этих краев шахтерское дело — бессмысленное ковыряние отбойником в земной коре — никак не прельщает парней и девушек, у которых в телефоне — весь мир. Киев, Львов, Лондон, Америка, да что там - сам покоритель Вселенной Илон Маск в пределах одной кнопки. Надо только загореться мечтой — и ты там, по ту сторону мерцающего экрана. И судьба поворачивается лицом к пятерым подросткам из станицы и близлежащего городка — их приглашают к участию в социальной программе украинского спортивного журналиста Валентина Щербачева — побороться за отправку в экспедицию на Гималаи…

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