„Я отложила камеру и стала штурмовиком“. Режиссер Алиса Коваленко: плен, кино и бои на передовой(8)
В 2014 году хрупкая студентка Алиса Коваленко отправилась с камерой на восток Украины, где попала в плен к сепаратистам, о чем рассказала в фильме „Алиса в стране войны“. С тех пор она стала мамой и сняла еще две картины. Весной прошлого года Алиса отложила камеру и пошла воевать — в ряды штурмовиков. Сейчас взяла перерыв, чтобы дать рождение фильму, снятому до 24 февраля - „Мы не погаснем“. Картина о том, как сбываются юношеские мечты, получила приз фестиваля Artdocfest/Riga, пишет Delfi.lv.
В жизни мальчишек и девчонок из станицы Луганской области война, обитающая буквально за соседним леском, привычная часть пейзажа — что-то разбомбили, где-то вдалеке бухает, по сельским лужам мчатся машины цвета хаки... В 2019-м „сбегать к сепарам“ - не страшнее, чем подраться с соседской бандой хулиганов. В общем, скука и бесперспективность — „жопа мира“, как честно признаются сами юные обитатели станицы, копаясь в полуразвалившемся советском мопеде или наворачивая очередной спелый арбуз.