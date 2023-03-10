10.03.2023, 13:00
Певица и жена премьер-министра, которому выразили вотум недоверия: чем будет заниматься в Рийгикогу Луиза Рыйвас?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Получившая неплохой результат на выборах и впервые попавшая в состав Рийгикогу певицы Луиза Рыйвас рассказала Kroonika о тех сферах, которыми она планирует заниматься в парламенте в первую очередь.
Луиза Рыйвас, жена ушедшего из политики бывшего премьер-министра Таави Рыйваса, который покинул пост из-за вотума недоверия, в политической сфере скорее новичок. Несмотря на это, в рядах Партии реформ ей удалось набрать в Йыгевамаа и Тартумаа 2938 голосов и получить депутатский мандат.