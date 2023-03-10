Певица и жена премьер-министра, которому выразили вотум недоверия: чем будет заниматься в Рийгикогу Луиза Рыйвас?

Луиза Рыйвас, жена ушедшего из политики бывшего премьер-министра Таави Рыйвас а, который покинул пост из-за вотума недоверия, в политической сфере скорее новичок. Несмотря на это, в рядах Партии реформ ей удалось набрать в Йыгевамаа и Тартумаа 2938 голосов и получить депутатский мандат.

„Я положительно удивлена своим личным результатом выборов и очень благодарна всем тем почти трем тысячам замечательных людей, которые проголосовали за меня на этих выборах“, - говорит новоиспеченный политик. На вопросы издания она ответила по электронной почте, так как для телефонного разговора у нее не было времени.