Лия Ахеджакова попрощалась с „Современником“

„Я редко последнее время играла в родном театре — мой новый спектакль „Первый хлеб“ закрыли с приходом нового руководителя „Современника“, а легендарный „Крутой маршрут“ — память о Галине Борисовне Волчек, — забросили, не упоминают, забыли, хотя за 30 лет (!) он стал гораздо актуальнее, чем во времена премьеры. Странно? Он опять собирал полные залы зрителей. Смыслы, вложенные Гинзбург, режиссёром Волчек и актёрами вспыхнули с новой силой“, — пишет Ахеджакова.

„Позвонил мне новый руководитель театра „Современник“ Ю. Кравец, совсем недавно сменивший главного режиссёра Виктора Рыжакова, сказал, что театр завален письмами трудящихся с требованием убрать со сцены любимого театра актрису Ахеджакову. Сказал, что департамент культуры поддержал его в решении убрать меня из репертуара, и что мне 13 февраля уже не надо играть „Джин“ — замена. Исходя из хорошего ко мне отношения, он посоветуется с председателем худсовета, может тот придумает какую-нибудь пьесу и какого-нибудь режиссёра, чтобы занять меня, пока суть да дело, — вспоминает актриса. — А перед этим событием отменили наш спектакль (антреприза) по пьесе Л. Улицкой „Мой внук Вениамин“ в Питере, да и все театральные площадки России отказались принимать этот спектакль, который мы играли в Америке, Германии, в Израиле, в Белоруссии, по всей России“.