Трамп и Джонсон, подвиньтесь! Странная прическа эстонского политика взорвала интернет

Пользователи эстонского сегмента интернета уже давно осмеяли новую прическу политика, но после выборов на нее обратили внимание и зарубежные пользователи сети.

Как пишет издание Politico, теперь в европейской политике есть новый обладатель самой странной прически, и это как раз Райн Эплер - бывший министр окружающей среды и член партии EKRE, который после выборов теперь будет депутатом Рийгикогу.

Издание отмечает, что в отличие от Трампа и Джонсона, Эплер вряд ли станет государственным лидером, но его прическа затмила всех остальных конкурентов.

„Эплер явно не мог выбрать, какую прическу хочет, поэтому попросил сделать все разом. Он выглядит, будто надел шлем и готов к бою, или же, так как Эплер и его партия являются крайне правыми, возможно, его парикмахер - беженец, решивший ему отомстить“, - иронизирует Politico.

Сам Эплер ранее активно защищал свой выбор прически.: „Одна из ролей человека с представительной внешностью - задавать течения“, и „Вы не представляете, как счастлив был бы любой парикмахер, если бы мог создать что-то настолько хорошее“, - приводит его слова Õhtuleht. Тем не менее, пару дней назад политик поменял свою фотографию в Facebook на ту, где у него еще старая прическа.

Кто знает, быть может смелый выбор Эплера действительно задаст новое течение в моде на прически политиков. Пока что же пользователи сети смеются над тем, как выглядит ультраправые политики Эстонии.