Хорошие новости! Эстонский фильм „Аптекарь Мельхиор“ выходит на телеэкраны(3)
У поклонников „Аптекаря Мельхиора“ вновь есть повод для радости – финал трилогии выйдет в кинотеатрах в середине апреля, а уже в это воскресенье, 12 марта, на Kanal 2 состоится телепремьера первого фильма. Второй фильм с 15 марта будет доступен в видеопрокате на стриминговой платформе Telia.
По словам контент-менеджера эстонских телеканалов Duo Media Кай Галер, телепремьеры отечественных художественных фильмов всегда являются для Kanal 2 значимым событием: „Эстонские фильмы очень популярны среди наших зрителей, независимо от того, новые они или старые. О любви эстонцев к отечественным фильмам свидетельствует и то, что они почти всегда оказываются на вершинах рейтингов. В прошлом году Kanal 2 уже порадовал телезрителей телепремьерами нескольких отечественных фильмов, самыми популярными из которых стали комедии „Похороны по-эстонски“ (137 000 зрителей) и „Сезон охоты“ (119 000 зрителей)“.
По словам Галер, фильмы по произведениям Оскара Лутса всегда будут занимать особое место в сердцах эстонских телезрителей: „На неделе Годовщины Республики мы показали на Kanal 2 художественный фильм „Болото“, который посмотрели 116 000 человек, да и популярность снятой несколько лет назад „Зимы“, похоже, не снижается“.
Если вы хотите посмотреть вторую часть трилогии прямо сейчас, у клиентов Telia есть такая возможность – 15 марта второй фильм трилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ попадет в видеопрокат Telia.
По словам контент-менеджера телевидения и мультимедиа Telia Бирьо Кийк, клиенты давно ждали вторую часть: „Первый фильм про аптекаря Мельхиора пользовался огромной популярностью у клиентов Telia TV – он был в топе нашего видеопроката в общей сложности 3 недели, и на сегодня первый фильм посмотрели уже 25 000 зрителей. Эстонские фильмы всегда являются фаворитами зрителей, но лишь немногие из них приносят такое количество просмотров“.
Помимо видеопроката Telia, первый и второй фильмы трилогии доступны в Elisa Huub.
Важные даты для фанатов аптекаря Мельхиора:
12.03 – Телепремьера первого фильма „Аптекарь Мельхиор“ на Kanal 2.
15.03 – Второй фильм „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ выходит на платформе Telia.
10.04 – Торжественная премьера третьего фильма „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ в Таллинне.
14.04 – Третий фильм про Мельхиора в прокате по всей Эстонии.
В прошлом году фильмы про аптекаря Мельхиора собрали в эстонских кинотеатрах более 215 000 человек – это больше, чем у любого другого отечественного или зарубежного фильма, премьера которого состоялась в 2022 году.
Фильмы об аптекаре Мельхиоре были показаны уже в 10 странах: Эстонии, США, Японии, Индонезии, Германии, Аргентине, Азербайджане, Финляндии, Индии и Португалии.
Продажей прав на показ трилогии занимается международный агент Global Screen. Также было подписано соглашение со стриминговой платформой Amazon, которая к 2024 году выпустит для немецкоязычных рынков основанный на трилогии сериал.
Эстонская премьера третьей части средневековой детективной трилогии „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ состоится в Таллинне 10 апреля, а 14 апреля фильм выйдет в кинотеатрах по всей Эстонии.
Сюжет:
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на одноименной серии романов-бестселлеров. Авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книгам героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Жена Мельхиора Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения. Жизнь неизвестного молодого человека удается спасти, но тот теряет память и не знает, как оказался в незнакомом Таллинне.
Найденное на месте происшествия кольцо приводит Мельхиона на след ночного братства. Вопросы вызывает и выступавшая на ярмарке труппа. Зловещие признаки указывают на то, что опасность грозит не только оправляющемуся после покушения незнакомцу, но и выхаживающему молодого человека Мельхиору и Кетерлин.
Тем временем в город прибывает папский легат, известный как беспощадный охотник на ведьм...
Режиссером картины стал Элмо Нюганен («Имена в граните“, „1944“). За производство отвечают: Taska Film («O2“, „Фред Юсси. Красота бытия“, „Зима“, „Встреча выпускников“, „Имена в граните“, „1944“), Nafta Films («O2“, „Тайное общество Супилинна“), Apollo Film Productions («Зима“, „Фильм старика“, „Болото“) и HansaFilm («Правда и справедливость“). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор – Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам – Ян Вильюс.
В главных ролях снялись: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Карл Роберт Сааремяэ, Отт Райдметс, Хеле Кырве, Андрес Мяхар, Яан Ууспыльд.
Поддержка: Вируский фонд кино, Saarte Fond, Тартуский фонд кино, National Film Centre of Latvia, Рижский фонд кино, Lithuanian Tax Incentive, Creative Europe MEDIA и Kanal2.