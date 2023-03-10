Хорошие новости! Эстонский фильм „Аптекарь Мельхиор“ выходит на телеэкраны

По словам контент-менеджера эстонских телеканалов Duo Media Кай Галер, телепремьеры отечественных художественных фильмов всегда являются для Kanal 2 значимым событием: „Эстонские фильмы очень популярны среди наших зрителей, независимо от того, новые они или старые. О любви эстонцев к отечественным фильмам свидетельствует и то, что они почти всегда оказываются на вершинах рейтингов. В прошлом году Kanal 2 уже порадовал телезрителей телепремьерами нескольких отечественных фильмов, самыми популярными из которых стали комедии „Похороны по-эстонски“ (137 000 зрителей) и „Сезон охоты“ (119 000 зрителей)“.

По словам Галер, фильмы по произведениям Оскара Лутса всегда будут занимать особое место в сердцах эстонских телезрителей: „На неделе Годовщины Республики мы показали на Kanal 2 художественный фильм „Болото“, который посмотрели 116 000 человек, да и популярность снятой несколько лет назад „Зимы“, похоже, не снижается“.

Если вы хотите посмотреть вторую часть трилогии прямо сейчас, у клиентов Telia есть такая возможность – 15 марта второй фильм трилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ попадет в видеопрокат Telia.

По словам контент-менеджера телевидения и мультимедиа Telia Бирьо Кийк, клиенты давно ждали вторую часть: „Первый фильм про аптекаря Мельхиора пользовался огромной популярностью у клиентов Telia TV – он был в топе нашего видеопроката в общей сложности 3 недели, и на сегодня первый фильм посмотрели уже 25 000 зрителей. Эстонские фильмы всегда являются фаворитами зрителей, но лишь немногие из них приносят такое количество просмотров“.

Помимо видеопроката Telia, первый и второй фильмы трилогии доступны в Elisa Huub.

Важные даты для фанатов аптекаря Мельхиора:

12.03 – Телепремьера первого фильма „Аптекарь Мельхиор“ на Kanal 2.

15.03 – Второй фильм „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ выходит на платформе Telia.

10.04 – Торжественная премьера третьего фильма „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ в Таллинне.

14.04 – Третий фильм про Мельхиора в прокате по всей Эстонии.