ФОТО | Ошибочка вышла! Американский канал в субтитрах интервью Саули Нийнистё вместо слова „финский“ написал “пенис“

В интервью Нийнистё в первую очередь говорил о войне в Украине и действиях президента РФ Владимира Путина. У него также спросили, планирует ли он еще когда-то вести диалог с Пуином, пишет Iltalehti. „Я уже говорил, что готов с ним вести диалог, если от этого есть польза. На данный момент не вижу в этом смысла“, - ответил он.

Президент Финляндии также рассказал о том, какие темы он обсуждал на встрече с президентом США Джо Байденом. Тогда как раз в субтитры интервью и закралась досадная ошибка.

„Последнее время мы много говорили, что продолжим дискуссии по пенису и членству в НАТО и всемирной геополитической ситуации“, - гласили субтитры. На самом же деле президент сказал „по финскому членству в НАТО“.

По всей видимости, во всем виноват искусственный интеллект, создающий субтитры для канала и неправильно расшифровавший слова президента. На самом деле Нийнистё сказал слово „финский“ (по английски „Finnish“), а не „пенис“. На английском эти слова могут звучать схоже, особенно если учитывать акцент говорящего.

Это не единственная ошибка в субтитрах к интервью - например, слово „Киев“ заменили на английское имя „Кит“ - но уж явно самая досадная. За нее даже уволить некого - ведь нельзя же уволить искусственный интеллект!